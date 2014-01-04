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بالأسماء.. ضبط 6 إخوان بالبحيرة أثناء تأمينهم لمسيرة طالبات الجماعة

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بالأسماء.. ضبط 6 إخوان بالبحيرة أثناء تأمينهم لمسيرة طالبات الجماعة بالأسماء.. ضبط 6 إخوان بالبحيرة أثناء تأمينهم لمسيرة طالبات الجماعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد حبيب، مساعد الوزير مدير أمن البحيرة منذ قليل، من ضبط 6 من عناصر جماعة الإخوان بمدينة أبو المطامير.

وقالت مديرية أمن البحيرة إن حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث ضمت العميد محمد خريصة، رئيس المباحث الجنائية والرائد هانى فرحات، رئيس مباحث أبو المطامير قد تمكنت من ضبط 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بمدينة أبو المطامير وكانت قد نظمت طالبات جماعة الإخوان بمدينة أبو المطامير مسيرة مناهضة للجيش والشرطة بوسط المدينة، مرددين الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة، فقامت قوات الأمن بالتعامل لتفريق المسيرة فى الشوارع الجانبية، والقبض على 6 من عناصر الإخوان الإرهابية أثناء تأمينهم مسيرة لطالبات الإخوان اليوم.

وضمت قائمة المضبوطين كلا من " أيمن عبدالسلام السايح، عصام إبراهيم فرج، هانى مصطفى إسماعيل ، تامر رجب هدية، منصور عوض عبدالله، ضياء الدين مصطفى.

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