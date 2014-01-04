بالأسماء.. ضبط 6 إخوان بالبحيرة أثناء تأمينهم لمسيرة طالبات الجماعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد حبيب، مساعد الوزير مدير أمن البحيرة منذ قليل، من ضبط 6 من عناصر جماعة الإخوان بمدينة أبو المطامير.

وقالت مديرية أمن البحيرة إن حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث ضمت العميد محمد خريصة، رئيس المباحث الجنائية والرائد هانى فرحات، رئيس مباحث أبو المطامير قد تمكنت من ضبط 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بمدينة أبو المطامير وكانت قد نظمت طالبات جماعة الإخوان بمدينة أبو المطامير مسيرة مناهضة للجيش والشرطة بوسط المدينة، مرددين الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة، فقامت قوات الأمن بالتعامل لتفريق المسيرة فى الشوارع الجانبية، والقبض على 6 من عناصر الإخوان الإرهابية أثناء تأمينهم مسيرة لطالبات الإخوان اليوم.

وضمت قائمة المضبوطين كلا من " أيمن عبدالسلام السايح، عصام إبراهيم فرج، هانى مصطفى إسماعيل ، تامر رجب هدية، منصور عوض عبدالله، ضياء الدين مصطفى.

للمزيد من أخبار المحافظات ..

وقفة بكلية الآداب بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن رئيس اتحاد الطلاب

محافظ القليوبية يستقبل محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة بشبرا

مباحث أسيوط: طلاب الإخوان حاولوا إشعال النار فى سيارات للشرطة

إقرأ أيضا :

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها