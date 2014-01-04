مواطن يتعرض لهجوم من ذئب بالفجيرة

تعرض المواطن خميس علي خميس الكعبي لهجوم مباغت لذئب مفترس نادر الوجود في المنطقة نجم عنها عضة قوية تعرض لها في فخذه ، استدعت دخوله مستشفى الفجيرة وتلقيه حقنة للتسمم ومضادات حيوية حيث مازال تحت الملاحظة.



> تعود تفاصيل الحادثة الى يوم الأربعاء الماضي حيث تفاجأ عمال عزبة المواطن خميس بوجود حيوان مفترس انقض على الجرو الصغير واحدث به اصابة في عينه ثم هاجم فيما بعد العمال بطريقة شرسة استدعت استخدام الواح من الخشب لضربة في محاولة لإبعاده عنهم ، الامر الذي ادى الى سقوط الذئب مترنحا على الارض ، ليقوم العمال بربطه بسلك حديدي لتقييد حركته ، ثم قاموا بالاتصال بصاحب العزبة لاطلاعه بالأمر.



> ولحظة وصول خميس للعزبة شاهد ذئب نادر الوجود لم يشاهده من قبل شعره ذو لون كستنائي فاتح ، وملامحه تدل على وحشيته، ولم يكن خميس يدرك قوة هذا الكائن وأسنانه الحادة التي جعلته يفلت من السلك الحديدي وينقض عليه مسببا له إصابة مؤلمة في رجله استطاع ان يهرب بأعجوبة لسيارته وقيادتها بصعوبة وهو مصاب وينزف دما حتى وصل الى المستشفى.

وقال خميس لـ" البيان الالكتروني" ان العناية الإلهية انقذته من الهجوم من الذئب المفترس الذي حاول الهجوم عليه في بادئ الامر عند وجهه ولكنه دفعه برجله لينقض عليه بأنيابه الحادة محدثا به إصابات بليغة ، وانه مازال يتلقى العلاج ويرقد في المستشفى، وان الذئب قد مات بعدما هاجم عددا من عمال العزبة وقاموا دفاعا عن انفسهم بضربه خوفا من أنيابه الحادة.

وأشار خميس ان الذئب غريب في المنطقة وهو من النوع المفترس الذي يهاجم البشر والحيوانات ، وقد تبين وجود ذئب بنفس النوع ومن المحتمل ان تكون أنثى تتردد هي الاخرى في نفس المنطقة وتم قبل يومين الإمساك بها.

ويتوقع خميس ان تكون هذه الفصيلة نادرة وأنها قد هربت من احد المواقع او الاماكن ، ويطالب الجهات المعنية بسن قوانين صارمة ضد تجارة الحيوانات النادرة، ومنع تربيتها بين الناس والأماكن العامة لعدم تعريض الناس لأية اخطار او هجمات مباغته تسفر عن إصابتهم بإصابات خطيرة.