“إيسر” تكشف عن هاتف منخفض التكلفة بنظام أندرويد

كشفت شركة “إيسر” التايوانية عن هاتفها الذكي الجديد Liquid Z5 متوسط المواصفات ومنخفض التكلفة، الذي يعمل بنظام “أندرويد 4.2″، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويميز الهاتف الذكي بحسب SKYNEWS الجديد شاشة TFT بقياس 5 بوصات بدرجة وضوح 480×800 بكسل، إضافة إلى معالج MT6572 ثنائي النواة من شركة “ميدياتك”. وللهاتف كاميرا خلفية بدقة 5 ميغا بكسل مدعومة بفلاش ضوئي، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة VGA.

وتبلغ سرعة معالج الهاتف Liquid Z5 الجديد 1.3 غيغاهرتز، وهو المعالج الذي يضم شريحة معالجة رسوميات من نوع Mali-400 مدعوم بذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميغابايت.

ويميز الهاتف الجديد إمكانية تركيب شريحتي اتصال، ودعم شبكات اتصالات الجيل الثالث، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 4 غيغابايت، وبطارية سعة 2000 ميلي أمبير/ساعة.

وتعتزم “إيسر” طرح الهاتف أولا في عدد من الأسواق الأوروبية بلونين هما الأبيض والرمادي، بسعر 169 يورو، وذلك قبل أن توسع الشركة دائرة الأسواق خلال الشهور القليلة القادمة.

يذكر أن الكشف عن الهاتف الذكي الجديد يأتي بالتزامن مع الكشف عن حاسبين لوحيين جديدين، وحاسب بنظام “أندرويد”.