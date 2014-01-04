مطار الغردقة يستقبل 10 آلاف سائح على متن 69 طائرة

استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم السبت، قرابة 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات على متن 69 طائرة من بينهم 12 طائرة داخلية.

وقال اللواء طيار سامى عبدالمنعم مدير عام مطار الغردقة الدولى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اليوم السبت، من أبرز الأيام فى رحلات الوصول، حيث إن إجمالى الرحلات فى السفر والوصول بلغت اليوم 138رحلة منها وصول 69 طائرة .

وأضاف أن أغلب الجنسيات التى وصلت اليوم من روسيا وألمانيا لقضاء أسبوع بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، حيث يشهد المطار منذ فجر اليوم توافد الحافلات السياحية لاستقبال الأفواج السياحية من المطار إلى المنتجعات السياحية.

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