أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار الغردقة يستقبل 10 آلاف سائح على متن 69 طائرة

Google+ Print
مطار الغردقة يستقبل 10 آلاف سائح على متن 69 طائرة مطار الغردقة يستقبل 10 آلاف سائح على متن 69 طائرة

استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم السبت، قرابة 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات على متن 69 طائرة من بينهم 12 طائرة داخلية.

وقال اللواء طيار سامى عبدالمنعم مدير عام مطار الغردقة الدولى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اليوم السبت، من أبرز الأيام فى رحلات الوصول، حيث إن إجمالى الرحلات فى السفر والوصول بلغت اليوم 138رحلة منها وصول 69 طائرة .

وأضاف أن أغلب الجنسيات التى وصلت اليوم من روسيا وألمانيا لقضاء أسبوع بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، حيث يشهد المطار منذ فجر اليوم توافد الحافلات السياحية لاستقبال الأفواج السياحية من المطار إلى المنتجعات السياحية.

للمزيد من تقارير مصرية :

وزيرا البيئة والإسكان يسيران عكس الاتجاه لافتتاح مشروع بـ"خير الله"

محافظ القاهرة: 154 ألف طالب يؤدون امتحانات الابتدائية بأحياء العاصمة

السلطات السعودية ترحل مصرية هاربة من تنفيذ أحكام إلى القاهرة

إقرأ أيضا :

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها

وحيد عبد المجيد

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها

لطيفه

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

محمد ابو الغار

أبو الغار: "الإنقاذ" عملها انتهى برحيل "مرسى".. وحلها متوقع

كمال درويش

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية

"الداخلية": لأول مرة منذ عهد "فاروق" نفضح حقيقة "الإخوان" الإرهابية

وزاره التربيه والتعليم

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

لوجو كايرو كوره

غداً.. انطلاق "كايرو كورة" بوابة "اليوم السابع" الرياضية رسمياً

حسن حمدى

رسمياً.. الحجز على أرصدة النادى الأهلى فى البنوك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن