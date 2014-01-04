"الجامعة العمالية": بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 12يناير

أكد الدكتور محمد إسماعيل، رئيس الجامعة العمالية، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ24 ألف طالب بـ11 فرعا على مستوى الجمهورية بشعبها الثلاثة "العلاقات الصناعية – التنمية التكنولوجية – الفندقة" ستبدأ 12 يناير وتنتهى 4 فبراير.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أن يومى 14، و15 يناير الموافقين الاستفتاء على الدستور سيتم خلالهما توقف الامتحانات لتيسير مشاركة الجميع فى هذا الحدث الهام، موضحا أن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الجامعة، طالب المجلس الأكاديمى للجامعة بضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح أولا بأول لإظهار النتيجة قبل بداية الفصل الدراسى الثانى.

وطمأن الدكتور محمد إسماعيل الطلاب أنه تم إعداد خطة كاملة لتأمين الامتحانات بالتعاون مع وزارة الداخلية حرصا على أمن الطلاب وسير العملية التعليمية ومناخ آمن للجامعة خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أضاف الدكتور طه رياض، عميد شعبة العلاقات الصناعية، أن أول مواد امتحان الفرقة الأولى ستكون أصول المحاسبة المالية وبعدها اقتصاديات الموارد والتطور الاقتصادى، أما الفرقة الثانية فستكون أول المواد إدارة الإنتاج والعمليات، وبعدها إدارة المخاطر والتأمين، أما الفرقة الثالثة فستبدأ بمحاسبة التكاليف ويليها رياضيات التمويل والاستثمار.

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