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بالصور..مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين بالفيوم يستكمل اختبارات”ICDL”

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بالصور..مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين بالفيوم يستكمل اختبارات”ICDL” بالصور..مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين بالفيوم يستكمل اختبارات”ICDL”

مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين بالفيوم يستكمل اختبارات”ICDL”

استكمل مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين بالفيوم اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ” ICDL ” بعد التوقف لأعياد الميلاد.

شارك حضور الاختبارات اليوم ” محمد حكيم ” المسئول الإقليمي لمكتبICDL EGYPT لمتابعة إجراء الاختبارات للمعلمين وإزالة أي عقابات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات وأوضح انه يقوم بمتابعة العديد من المحافظات الإقليمية
> يذكر أن مركز التدريب وإعداد القادة بنقابة المعلمين بالفيوم قد انهي منذ أسبوع البرنامج التدريبي لاستراتيجيات التدريس الحديثة وهي الدورة المجانية التي قدمها المركز للمعلمين بمحافظة الفيوم واستفاد منها أكثر من 200 معلم.
> وسيعلن المركز في الفترة المقبلة برنامجه خلال إجازة نصف العام ليخدم المعلمين وأبناء المعلمين وطلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية.

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