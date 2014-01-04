افتتاح روتانا كافية في دبي بحضور حشد من النجوم

دبي – صباح جميل/تصوير: باسل حموي / عبد الله رمال

شهدت منطقة "جميرا بيتش ريزيدانس" في دبي ازدحاماً شديداً بسبب افتتاح روتانا كافية، فمنذ الساعة الخامسة والنصف أغلقت شرطة دبي الطريق المتجه إلى الكافية، وتم تجهيز الطريق الرئيس المؤدي إليه بسجادة حمراء ضخمة لاستقبال فناني روتانا، كما أعد مسرح وشاشة عرض كبيرة تعرض صور الفنانين، وبعض اللقطات من افتتاحات روتانا كافية السابقة في بعض الدول.

وقف سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإلى جانبه الشيخ خالد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "آل شافي للاستثمار"، وفراس خشمان نائب رئيس روتانا للصوتيات على السجادة الحمراء استعداداً لاستقبال الفنانين الذي رافقه اطلاق للألعاب النارية، وكان من أول الحضور فايز السعيد ومنصور زايد ثم دينا حايك ووليد الشامي، ومن بعدهما دخلت شذى حسون ممسكة بيد حاتم العراقي، وجنات مع هزاع، ثم فارس كرم وهيفاء وهبي، لحقهما تامر حسني وعلي بن محمد، ونجوى كرم مع عبادي الجوهر، ورابح صقر وعبد الله الروشيد.

ثم دعا سالم الهندي الفنانين إلى قص شريط الافتتاح وألقى الهندي كلمته ترحيباً بالضيف والنجوم والصحافة، وبعدها كانت كلمة للشيخ خالد تحدث فيها عن التعاون الذي تم بين الطرفين. وفي مفاجأة للحضور ظهر باسم فغالي على المسرح وهو يقلد مايا دياب وهيفاء وهبي، ثم اجتمع النجوم لتقطيع قالب الكيك احتفالاً بافتتاح الكافية.

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