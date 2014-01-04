بالصور:"سيدتي نت" مع عادل إمام في كواليس مسلسله الجديد

استقبل المنتج تامر مرسي الفنان الكبير عادل إمام ونجوم مسلسل "صاحب السعادة"، في مقر شركة "سينرجي" في جلسة تعارف خاصة قبل بدء تصوير المسلسل يوم غد الأحد، داخل فيلا على طريق الاسكندرية الصحراوي.

تأتي هذه الجلسة كعادة الزعيم قبل بداية تصوير أعماله الدرامية مع شركة سينرجي، كما حدث مع أعماله السابقة "فرقة ناجي عطالله" و"العراف".

سادت الجلسة أجواءً من المودّة والمرح، وتجاذب فيها فريق العمل أطراف الحديث حول المسلسل وأدوار كل منهم .

في البداية قام الزعيم بالترحيب بكافة العاملين بالمسلسل وخصّ بالذكر الفنان القدير محمود ياسين، الذي تحدّث بدوره عن ذكريات عديدة جمعت بينهما في بداية مشوارهما الفني .

كما نقل الزعيم اعتذار الفنانة لبلبة عن عدم الحضور لتواجدها في بيروت، فيما أبدى سعادته البالغة بوجود مجموعة من الشباب في العمل مثل أحمد عيد وإدوارد ومحمد إمام وخالد سرحان وياسر فرج ورحمة وانجي وجدان، التي أكد لها أكثر من مرة أنها ممثلة جيدة وأنه معجب بأدوارها كثيراً .

رحّب الزعيم أيضاً بالفنانين لطفي لبيب ونهال عنبر وأشرف زكي وأحمد حلاوة، ومن جانبهم تحدث كل من لطفي وأشرف وحلاوة عن العديد من المواقف الكوميدية التي جمعتهم بالزعيم كل على حدا، ولمسوا فيها الجانب الانساني لعادل إمام.

من جانبه أكد الفنان محمود ياسين أنّ سعادته لا توصف بالعمل مع "نجم العروبة"، فيما أشار أحمد عيد إلى أنّه يجسد شخصية مدرس ريفي يلتقي بصاحب السعادة عن طريق الصدفة.

من جهته، قال الفنان إدوارد أنّه يجسّد شخصية شيف يدعى "شلبي" متزوج من إنجي وجدان ابنة صاحب السعادة

من جانبه أكد المخرج رامي امام أنّ "السنوات الأربعة الأخيرة شهدت طفرة قوية في الدراما التلفزيونية يعود الفضل فيها إلى مجموعة من الشباب المصورين ومهندسي الديكور وغيرهم ممن يعملون خلف الكاميرا، وجميعهم في الثلاثينيات من عمرهم، وهذا أمر طيب يبشر بمستقبل هائل للدراما المصرية" بحسب رامي الإمام.

لم تخل الجلسة التي امتدت لعدة ساعات وسبقت بداية التصوير بأيام قليلة من قفشات الزعيم، التي أضفت أجواءً من السعادة على فريق العمل الذي أبدى أعضاؤه تفاؤلهم الشديد بالعمل وبالعام الجديد .

وفي النهاية أكّد المنتج تامر مرسي أنّ شركة "سينرجي" تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه هذا العمل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في تعاملها مع النجم عادل إمام خلال العامين السابقين، مشيراً إلى أنّ الشركة تبذل قصارى جهدها حتى ينافس العمل بقوة أثناء عرضه في رمضان المقبل.

"صاحب السعادة" تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي امام وبطولة عادل إمام، ويشارك في البطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم محمود ياسين ولبلبة ونهال عنبر وأحمد عيد ومحمد امام وادوارد وخالد سرحان وانجي وجدان ورحمة واشرف زكي ولطفي لبيب وأحمد حلاوة .

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