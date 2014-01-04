مارتينو: أرى في عيني ميسي نظرة قاتلة

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن مواطنه ونجم الفريق ليونيل ميسي تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في الساق اليسرى، مؤكدا أنه يرى في عينيه "نظرة قاتلة".

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي، "وصل ليو في حالة جيدة للغاية خاض ثلاث تدريبات بشكل جيد وأرى في عينيه نظرة قاتلة"، مشيرا "لا يزال يفتقر إلى ايقاع التدريبات ومزيد من العمل بالكرة".

وأوضح أنه على اطلاع كامل برحلة تعافيه في الأرجنتين التي امتدت لشهرين.

وقلل مارتينو من أهمية اللقاء المرتقب الذي يجمع البرسا بمطارده على الصدارة أتلتيكو مدريد في الجولة التالية من الليجا، مشيرا إلى أن "أتلتيكو هو أكثر الفررق لياقة في الكرة الإسبانية وربما في أوروبا".

وأوضح "ولكن ينبغي علينا الاستعداد لأربعة أشهر مقبلة نشارك خلالها في ثلاث منافسات، وليس مباراة بعينها. وكل نقطة نخسرها في الليجا تقلل من احتمالات فوزنا بالبطولة".

وأكد أن فترة العطلات لم تؤثر سلبا على مستوى لاعبيه، مشيرا "رغم العطلات، يحتفظ اللاعبون بسرعتهم، وبإيقاع اللعب والدقة". ة