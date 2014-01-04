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ديلي ميل: أرسنال يخطط لخطف ماندزوكيتش في الصيف

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ديلي ميل: أرسنال يخطط لخطف ماندزوكيتش في الصيف ديلي ميل: أرسنال يخطط لخطف ماندزوكيتش في الصيف

لندن /أ ش أ/ بدأ نادى أرسنال الأنجليزى التحرك من أجل ضم ماريو ماندزوكيتش مهاجم نادى بايرن ميونيخ لكن صحيفة "ديلى ميل" ذكرت أنه من المرجح ألا يتقدم بخطوة رسمية غير فى نهاية الموسم الحالى.

وأشارت (ديلي ميل) إلى أن كشافى المدفعجية راقبوا اللاعب الدولي الكرواتي عن كثب فى الفترة السابقة وفى ظل تزايد احتمالات انضمام روبرت ليفاندوفيسكى نجم بروسيا دورتموند للنادى البافارى الصيف القادم فإن مستقبل ماندزوكيتش بات محاطا بالشكوك.

ويأتى تفكير المدير الفني الفرنسي للمدفعجية فى ضم مهاجم جديد فى ظل معاناته الشديدة من غياب أى مهاجم صريح فى ظل إصابة كل من أوليفر جيرو ومارك بندنر الذى تأكد غيابه لنحو شهرين ويعمل فينجر على ضم مهاجم فى الانتقالات الشتوية على أن يكون ماندزوكيتش هدفه الكبير فى الانتقالات الصيفية.

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