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ابنة السفير الفلسطيني جمال الجمل تشكك في كون حادث "براغ" عرضيا

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ابنة السفير الفلسطيني جمال الجمل تشكك في كون حادث "براغ" عرضيا ابنة السفير الفلسطيني جمال الجمل تشكك في كون حادث "براغ" عرضيا

كتب : أ.ف.ب منذ 28 دقيقة

شككت رنا الجمل، ابنة السفير الفلسطيني في الجمهورية التشيكية جمال الجمل، الذي قتل الأربعاء في انفجار غامض وقع في مقر إقامته في كون الانفجار ناجما عن حادث عرضي كما تقول الشرطة التشيكية، وذلك في حديث نشرته السبت صحيفة "دنيس" التشيكية.

وقالت رنا الجمل المقيمة في رام الله -بالأراضي الفلسطينية- إن الأكيد هو أن ذلك ليس حادثا عرضيا.

وأعربت عن يقينها بأن المتفجرات وضعت في الخزانة الحديدية خلال انتقال البعثة الدبلوماسية من مقرها السابق في حي "ترويا".وصرحت لصحيفة دنيس، "كان هناك أشخاص كثيرون وغموض، في إشارة إلى والدتها وشقيقها الأصغر اللذين كانا في غرفة مجاورة في منزل السفير حين وقوع الانفجار.

وأعلنت رنا الجمل، أن دوافع سياسية أو غيرها، قد تكون وراء مقتل والدها، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وردا على سؤال الصحيفة حول الشخص الذي قد يكون يقف خلف الانفجار كما تعتقد قالت: "لا اعلم ولن أذكر أحدا، معربة عن الأمل في أن يتضح كل شيء في أقرب وقت ممكن وأن نطلع على الحقيقة.

و كانت الشرطة التشيكية قالت: إن جمال الجمل "56 سنة"، قتل بانفجار ناجم عن نظام حماية أودع في خزانة حديدية في منزله المجاور للسفارة التي بنيت مؤخرا في حي "شوشدول" في "براغ".

واستبعدت الشرطة تماما ان يكون الانفجار ناجما عن "عمل قام به شخص بغرض قتل شخص آخر"، لكنها اعلنت انها اكتشفت في منزل السفير اسلحة لم تسجل في الجمهورية التشيكية.

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