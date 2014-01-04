أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"تقصي حقائق 30 يونيو" تضع مشروع قانون لحماية الشهود

Google+ Print
"تقصي حقائق 30 يونيو" تضع مشروع قانون لحماية الشهود "تقصي حقائق 30 يونيو" تضع مشروع قانون لحماية الشهود

كتب : محمد حمدي منذ 33 دقيقة

قال المستشار عمرو مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق وجمع المعلومات عن أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة بصدد وضع مشروع قانون لحماية الشهود حتى يطمئن كل من يدلي بمعلومات ولا يتردد في إمداد اللجنة بها.

وأضاف مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى، اليوم، أن اللجنة اجتمعت مع أعضاء الهيئات القضائية ووزعت عليهم الملفات التي ستعمل عليها اللجنة وشرحت لهم دورهم وأكدت على حيادية العمل التي تقوم به اللجنة، وضرورة التأكد من أي معلومات.

وأوضح أن اللجنة لديها أمانة فنية ستعرض عليها الفيديوهات والتسجيلات الصوتية، للتأكد من صحتها، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت عملها على الرغم من أن وزارة المالية لم ترسل حتى الآن الاعتمادات المالية اللازمة للانتقالات والمبيت والأمور الإدارية.

وناشد مروان كل المؤسسات الصحفية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التقدم للجنة بكل ما لديها من معلومات ورقية أو صوت وصورة إلى اللجنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية