"تقصي حقائق 30 يونيو" تضع مشروع قانون لحماية الشهود

كتب : محمد حمدي منذ 33 دقيقة

قال المستشار عمرو مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق وجمع المعلومات عن أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة بصدد وضع مشروع قانون لحماية الشهود حتى يطمئن كل من يدلي بمعلومات ولا يتردد في إمداد اللجنة بها.

وأضاف مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى، اليوم، أن اللجنة اجتمعت مع أعضاء الهيئات القضائية ووزعت عليهم الملفات التي ستعمل عليها اللجنة وشرحت لهم دورهم وأكدت على حيادية العمل التي تقوم به اللجنة، وضرورة التأكد من أي معلومات.

وأوضح أن اللجنة لديها أمانة فنية ستعرض عليها الفيديوهات والتسجيلات الصوتية، للتأكد من صحتها، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت عملها على الرغم من أن وزارة المالية لم ترسل حتى الآن الاعتمادات المالية اللازمة للانتقالات والمبيت والأمور الإدارية.

وناشد مروان كل المؤسسات الصحفية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التقدم للجنة بكل ما لديها من معلومات ورقية أو صوت وصورة إلى اللجنة.