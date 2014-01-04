بالصور.. خالد عبد العزيز يتفقد مركز شباب مدينة المحلة الكبرى

تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب مركز شباب مدينة المحلة الكبرى وسط تجمهر أعضاء المركز ومواطنى المحلة.

وتعرف عبد العزيز على إمكانيات ومنشآت المركز من ملاعب، ومبنى إدارى، وصالات للأنشطة، وكذا الخدمات التى يقدمها للشباب والنشء.

وأوصى الوزير رئيس مجلس إدارة المركز بالاستفادة من رصيد المركز المالى فى تطوير الملاعب الموجودة به، وفى هذا الصدد أعلن عبد العزيز عن قيام الوزارة بتطوير الملعب القانونى الموجود بالمركز، بنظام النجيل الصناعى وإنارته، وكذا تطوير الملعب الخماسى.

واشترط وزير الشباب، على رئيس مجلس الإدارة بإرسال مبلغ نصف مليون جنيه من الموارد المالية التى تُرَد للمركز إلى الوزارة للمساهمة فى التكلفة الإجمالية لتطوير ملاعب المركز والتى ستصل لنحو ثلاثة ملايين جنيهات.

وقال عبد العزيز فى ختام جولته التفقدية، أن مراكز شباب الغربية تتمتع بمساحات واسعة متميزة ومؤمنة بشكلٍ جيد عن طريق توافر الأسوار بها، مضيفاً أن هناك العديد من المراكز بالغربية تحتاج إلى أعمال تطوير فيما يخص البنية الأساسية لها.

كان المهندس خالد عبد العزيز أجرى صباح اليوم، السبت، زيارة مجموعة من مراكز شباب محافظة الغربية تمثلت فى مركز شباب محلة مرحوم، ومركز شباب العجيزى، ومركز شباب الجابرية، ومركز شباب العبايدة، ومركز شباب القيراطية، ومركز شباب محلة حسن للتعرف على إمكانياتهم وما يحتاجونه من أعمال تطوير.

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