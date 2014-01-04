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تيار لبنانى: "14 آذار" تتعرض للاغتيالات ولن نحمل السلاح

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تيار لبنانى: "14 آذار" تتعرض للاغتيالات ولن نحمل السلاح تيار لبنانى: "14 آذار" تتعرض للاغتيالات ولن نحمل السلاح

اعتبر أمين عام تيار المستقبل اللبنانى أحمد الحريرى، أن قوى 14 آذار تتعرض لعمليات الاغتيال لأن مشروعها على حق، ولأنها تحول كل اغتيال إلى حياة جديدة من أجل إنقاذ لبنان، مؤكدا أنهم لن يحملوا السلاح ولو مرة واحدة.

وقال أحمد الحريرى فى كلمة تأبين بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال وزير المالية اللبنانى السابق محمد شطح، إنه "خير لقوى 14 آذار أن تقتل بالسلاح ألف مرة من أن تحمل السلاح لقتل الدولة وأبناء بلدها ولو مرة واحدة".

وأشار إلى أن الوزير محمد شطح اعتاد أن يقف فى كل اغتيال شاهدا على إجرام حاقد لم يدفعه إلى التراجع يوما بقدر ما زاده تصميما على المواجهة ليبقى لبنان.

وأضاف أن "القاتل واحد منذ اغتيال رفيق الحريرى إلى محمد شطح وسيبقى الأحياء أكثرية ولن يرضوا بالاستسلام فى وجه القتلة".

وشدد على أن قوى 14 آذار لن تستسلم وستحمى لبنان من خراب السلاح وستواجه ثقافة الموت بحب الحياة وستبقى جمهور الحق الذى يضرب الفتنة بالوعى والحكمة وستتسلح بمشروع الدولة وبقوة العدالة والحق لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعى والسلاح القاتل المعروف والمكشوف.

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