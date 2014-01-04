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وقفة احتجاجية بالأردن تدعو لإنهاء حصار مخيم اليرموك بسوريا

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وقفة احتجاجية بالأردن تدعو لإنهاء حصار مخيم اليرموك بسوريا وقفة احتجاجية بالأردن تدعو لإنهاء حصار مخيم اليرموك بسوريا

نظم عشرات الأردنيين وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولى غربى العاصمة عمان، لمطالبته بالتدخل لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك فى سوريا.

وتحاصر قوات تابعة للنظام السورى 50 ألف مدنى فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وتمنع القوات السورية "الأونروا" من دخول المخيم منذ سبتمبر الماضى، لإدخال المؤن والمساعدات الغذائية والأدوية، وفق مصادر حقوقية غير رسمية.

وقالت نادين قدومى- إحدى منظمات الوقفة التى تحمل اسم "أنقذوا مخيم" "إن هذه الوقفة تأتى بعد دعوة أطلقتها الحركات الشبابية الفلسطينية لإنقاذ أهلنا فى مخيم اليرموك من الحصار وبطش النظام وغيره من الجهات الأخرى".

وأشارت قدومى إلى أن وقفتهم تأتى بالتزامن مع وقفات ستنظم فى وقت لاحق اليوم لنفس السبب فى كل من النقب "جنوب إسرائيل" وحيفا وغزة ورام الله وبيروت ومخيم اليرموك.

وتابعت "يجب إنهاء حصار مخيم اليرموك، وإدخال المساعدات لهم وإنهاء معاناتهم لأن المخيم سجل حتى اليوم 30 حالة وفاة جراء الجوع الناتج عن شدة الحصار".

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