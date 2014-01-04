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وزير لحزب الله: نؤيد تعزيز دور الجيش اللبنانى دون شروط

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وزير لحزب الله: نؤيد تعزيز دور الجيش اللبنانى دون شروط وزير لحزب الله: نؤيد تعزيز دور الجيش اللبنانى دون شروط

أكد محمد فنيش وزير الدولة اللبنانى لشئون التنمية الإدارية وممثل حزب الله فى المستقيلة تأييد حزبه تعزيز دور الجيش واحترام سيادة لبنان، لكن أى شروط لأى مساعدة للبنان تمس بسيادته أو تؤدى إلى تهديد استقراره أو تغيير دور الجيش سيكون لحزب الله منها موقف، وذلك فى أول تعليق للحزب على ألهبة لدعم الجيش اللبنانى وتسليحه بسلاح فرنسى.

ودعا محمد فنيش فى تصريحات له اليوم إلى عدم المراهنة على إمكانية تغيير عقيدة الجيش القتالية أو وضع الجيش فى مواجهة مع المقاومة أو العكس.

وأكد حرص حزبه على استقرار البلاد ورفضه الوصول إلى منزلقات يسعى إليها الفريق الآخر انطلاقاً من خضوعه لقوى إقليمية سياسية حسب تعبيره.

وحذر فنيش من أن الخطاب التحريضى للفريق الآخر يغذى المجموعات التحريضية ويتسول الفتن.. مشدداً على أن حزب الله لن ينجر إلى هذا الخطاب بل سيبقى حريصا على الاستقرار وعدم الانزلاق إلى ما يستدرجه إليه التكفيريون الذين لا يتورعون عن استهداف كل المناطق اللبنانية والمواطنين المدنيين الأبرياء وحتى السياسيين والجيش.

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