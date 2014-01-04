تنظيم الدولة الإسلامية فى الشام يتبنى تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" السبت التفجير الذى استهدف الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله الشيعى، وذلك فى بيان نشره عبر تويتر حساب "مؤسسة الاعتصام" التابع للتنظيم ونقلت مضمونه أيضا مؤسسة سايت المتخصصة فى رصد المواقع الإسلامية.

وجاء فى البيان المخصص غالبيته للأحداث فى مدينة حلب السورية، أن التنظيم "تمكن من كسر الحدود واختراق المنظومة الأمنية لحزب الشيطان الرافضى فى لبنان ودك معقله بعقر داره فيما يسمى بالمربع الأمنى فى الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس".

واعتبر البيان، أن التفجير الذى أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هو "دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذى ينتظر هؤلاء الفجرة المجرمين".

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