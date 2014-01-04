افتتاح أول مركز معتمد من الجمعية الأوروبية للأورام

افتتح مركز "ألفا" بالمهندسين، كأول مركز معتمد من الجمعية الأوروبية للأورام، أمس الأول الخميس، باعتباره أول مركز متخصص فى علاج الأورام باستخدام الخطوط الاسترشادية الدولية، وطبقا للمعايير الدولية التى وضعتها الجمعية الأوروبية للأورام.

شارك فى افتتاح المركز عدد من الفنانين الذين يدعمون مرضى الأورام، وعدد من أطباء علاج الأورام.

وأكد الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء، ورئيس المركز، أن المركز سيشمل كل ما يتطلبه المريض من الكشف المبكر وإجراء التحاليل والإشاعات المناسبة والفحص الجينى للأورام لأول مرة فى مصر، مما يضمن الاكتشاف المبكر للأورام، وكذلك عمل الخريطة الجينية للمرضى قبل العلاج من قبل مختصين فى هذا المجال، كما يشمل كافة الأجهزة والمعدات الحديثة التى تعالج الأورام، وأن المركز يتبع الأساليب الدولية فى العلاج طبقا للخطوط الاسترشادية الدولية.

للمزيد من اخبار الصحة..

فيتامين "د" ضرورى لحماية الأطفال من الكساح

دراسة جديدة: الرئتان تستنشقان الروائح كالأنف

"الحقن الأسمنتى للعمود الفقرى" تتصدر أعمال المؤتمر المتوسطى الثانى

إقرأ أيضا :

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها