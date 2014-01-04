أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دواء جديد لهشاشة العظام يجعل العمود الفقرى أكثر كثافة

Google+ Print
دواء جديد لهشاشة العظام يجعل العمود الفقرى أكثر كثافة دواء جديد لهشاشة العظام يجعل العمود الفقرى أكثر كثافة

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من بورتلاند أن هناك أدوية جديدة لمرض هشاشة العظام، تطالب الجسم بإعادة بناء العظام وتعزز الهيكل العظمى ضد الكسور.

وأوضح الدكتور مايكل مكلونغ، المدير والمؤسس لمركز ولاية أوريغون فى بورتلاند، أن الدواء التجريبى (romosozumab) يحرر قدرة الجسم على تحفيز إنتاج العظام عن طريق منع الإشارات البيوكيميائية التى تمنع تكوين العظام بشكل طبيعى.

وأضاف أن العلاج أكثر فاعلية ثلاث مرات من عقاقير هشاشة العظام الحالية فى إعادة بناء كثافة العظام فى العمود الفقرى القطنى، وفقا لنتائج التجارب السريرية لمكلونغ وزملائه والتى ذكرت فى مجلة نيوانغلاند الطبية.

وقال مكلونغ، إن "معظم أدوية هشاشة العظام تعمل من خلال وقف التقدم من هشاشة العظام، ولكن ليس لديها القدرة على إعادة بناء الهيكل العظمى".

وأشار الباحث إلى أنه حقا يوم جديد حول النظر فى كيفية تعاملنا مع هشاشة العظام، وحقا صار لدينا القدرة على تحفيز إنتاج العظام وإعادة بناء الهيكل العظمى، وليس مجرد الحفاظ عليها من أن تزداد سوءا ولكن هناك الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وأشار ماكلغ إلى أن الدواء الجديد يستخدم أجسام مضادة لمنع وظيفة (sclerostin) وهو بروتين ينتجه الجسم بشكل طبيعى لكبح نمو العظام.

وأكد الدكتور روبرت ريكر، رئيس مؤسسة هشاشة العظام الوطنية ومدير مركز أبحاث هشاشة العظام فى جامعة كريتون فى أوماها، أن (روسوزاماب) الدواء الجديد يزيد من كثافة المعادن فى العظام فى العمود الفقرى بنسبة 11.3% مقارنة مع عقار (فورتيو) الذى يزيد من كثافة المعادن بنسبة 7.1 % وهو العلاج الحالى لهشاشة العظام, كما يكون الدواء الجديد أفضل بكثير من (فوساماكس)، والذى يزيد من كثافة العظام فى العمود الفقرى بنسبة 4.1 %.

وأضاف أنه مع الدواء الحديث يصبح الهيكل العظمى أكثر قدرة على تحمل الأحمال الوزن والضغوط.

للمزيد من اخبار الصحة..

فيتامين "د" ضرورى لحماية الأطفال من الكساح

دراسة جديدة: الرئتان تستنشقان الروائح كالأنف

"الحقن الأسمنتى للعمود الفقرى" تتصدر أعمال المؤتمر المتوسطى الثانى

إقرأ أيضا :

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا