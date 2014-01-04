القضاء على الإمساك أولى خطوات علاج آلام السرة

أرسلت أم تتساءل، ما هو سبب أوجاع السرة وما يحيط بها، فابنتى البالغة من العمر 28 عاما تعانى من ألم فى السرة فى الآونة الأخيرة، ويذهب الألم تارة ويعود أقوى، علما بأنها تعانى من هذا الألم كلما شعرت بالصعوبة فى التبرز، فترتب عليه صعوبة تبرزها نتيجة لألمها، فما التصرف السليم فى هذه الحالة؟.

يوضح الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن البعض يعانون من ألم مفاجئ لا مقدمات له فى السرة، وهو ألم شائع ويصيب الكثيرين، ولا داعى للذعر، ولكن لا يصح إهماله بأى شكل.

وأشار "المنيسى" إلى أن هناك أسبابا عدة لإصابة المريض بوجع فى السرة وما يحيط بها، قد يكون بسبب الصعوبة عند التبرز أى الإمساك، مؤكدا أن كثرة التعرض للإمساك يخلف ألما فى السرة، وقد يكون السبب داخلى – وهى الحالة الأخطر– بمعنى أن المريض قد يكون مصابا بداء فى الجهاز الهضمى كالأمعاء والمعدة أو غيرها من الأعضاء.

وينصح "المنيسى" الحالة بالكشف المبكر على أوجاع السرة المتكررة، وعدم إهمال العلاج، خاصة إذا لوحظ تكرارها أكثر من مرة، وطمأن الأم السائلة، قائلا، "تعانى المريضة من إمساك وصعوبة فى التبرز، وهو من أحد وأشهر الأسباب المتسببة فى أوجاع الجهاز الهضمى بصفة عامة، وفى أوجاع السرة وما يحيط بها بصفة خاصة، لذا لا داعى للقلق، ويفضل العرض السريع على مختص حتى يتابع الحالة ويكتشف سبب الألم".

وأكد أن أولى خطوات العلاج تأتى بالقضاء على صعوبة التبرز والمعاناة فيه، إما بتعاطى أدوية تساعد على التبرز بسهولة، أو بشكل طبيعى بتناول الأطعمة التى تلين البطن والأمعاء، وتسهل عملية الإخراج، وشرب اللبن الساخن، والسوائل الساخنة أيضا.

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