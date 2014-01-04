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4 نصائح تساعدك فى ضبط ضغط الدم غير المستجيب للأدوية

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4 نصائح تساعدك فى ضبط ضغط الدم غير المستجيب للأدوية 4 نصائح تساعدك فى ضبط ضغط الدم غير المستجيب للأدوية

يعانى بعض مرضى ضغط الدم من عدم استجابتهم لعلاجه، سواء الأدوية عن طريق الفم بجرعاتها وحتى استعمال الحقن، ولذا على المريض التركيز على ضبط معدلات ضغط الدم بطرق طبيعية.

قدم الدكتور محمد محمود عيسىن استشارى الباطنة والسكر، عدة نصائح لمرضى الضغط المرتفع غير القابل للضبط حتى بعد استعمال الأدوية الخاصة بعلاجه، وهى كالتالى:

أولا من يعانى من مرض مزمن ولا يستجيب للأدوية والعلاج، أيا كان، عليه إعادة النظر فى نظامه الحياتى اليومى الذى ينتظم عليه ويكرره بصفة مستمرة، سواء إن كان نظامه الغذائى، أو الرياضى، أو البدنى، أو الحركى، أو الدوائى، أو البدنى. فعليه ضبط أى خلل يحدث فى أى نظام من تلك الأنظمة.

ثانيا عليه إجراء فحوصات شاملة على الجسم، حتى يتأكد من خلوه من الإصابة بأى مرض خطير أو مزمن آخر، وإذا كان مصابا بمرض مزمن بالفعل كـ"السكر" على سبيل المثال، فعليه ضبط معدلاته وسوف يجد معدل الضغط آخذا فى الانضباط تدريجيا.

ثالثا اهتم بالنظام الغذائى بشكل لا جدال فيه، وبالتزام شديد، والتزم بتعليمات طبيبك وبالنظام الغذائى الذى وضعه لحالتك، وابتعد عن الأطعمة الممنوعة وتناول المياه بكثرة، ولا تنسى التركيز على الخضروات بأنواعها، والطعام الصحى الخالى من السعرات والدهون والدسم، فهذه النوعيات من الطعام تساعد على ضبط معدلات الضغط والاستجابة المثلى لدوائه.

رابعا حافظ على رشاقتك ووزنك الخفيف، ولا تعطى لجسمك فرصة لكى يتزايد حجمه، وتتزايد دهونه وكيلو جراماته التى لا فائدة منها، ولكن ضررها كبير وتساعد على ارتفاع معدلات ضغط الدم بشدة، بل هى من أهم مسبباته، والحفاظ على الوزن من الزيادة غير المحببة مطلوب، فهو يضمن لك ضبط معدلات السكر والضغط وكذلك الاستجابة للعلاج بسهولة.

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