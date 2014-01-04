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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الطلائع

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الطلائع الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الطلائع

الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري، بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين باستثناء حازم إمام الذي يواصل أداء تدريبات تأهيلية بالإضافة إلى عمر جابر الذي تعرض لإصابة عبارة عن شد في الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

فيما أدى الثنائي نور السيد وأحمد سمير تدريبات الجري الخفيف قبل المشاركة في التدريبات الجماعية التي جاءت تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.
> من جهته، حرص اللواء مدحت بهجت نائب رئيس نادي الزمالك على حضور مران فريق الكرة الذي جرى ظهر اليوم السبت استعدادا للقاء طلائع الجيش في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وعقد بهجت جلسة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حلمي طولان ومع لاعبي الفريق طالبهم بنسيان الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، مؤكدا لهم على ضرورة التركيز في اللقاء المقبل لتعويض الهزيمة وتقليل فارق النقاط مع الإسماعيلي المتصدر للمجموعة الثانية.

أ ش أ

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