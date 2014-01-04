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هيفاء وهبي تحتفل برأس السنة بفستان جينيفر لوبيز

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هيفاء وهبي تحتفل برأس السنة بفستان جينيفر لوبيز هيفاء وهبي تحتفل برأس السنة بفستان جينيفر لوبيز

السبت 04-01-2014 15:16

الرياض - خلود أحمد

عرفت النجمتان هيفاء وهبي و جينيفر لوبيز بعشقهما لتصاميم المصمم اللبناني زهير مراد، وهذا ما يضعهما في مواقف محرجة مرة بعد الأخرى.
أحيت النجمة الأنيقة هيفاء وهبي احتفال ليلة رأس السنة في "الفوروم دو بيروت" متألقة بشعرها الأحمر، وبفستان برونزي براق من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء ٢٠١٣ للمصمم زهير مراد، وشاهدنا نفس الفستان في السابق بإطلالة جميلة من النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز في حفل "AMA" قبل عدة أسابيع.
شاهدي معنا إطلالات النجمتين، وأخبرينا أيهما الأجمل برأيك؟

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