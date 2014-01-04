استوحي إطلالتك من أناقة النجمة اليمنية بلقيس

منذ أن ظهرت النجمة اليمنية الشابة بلقيس على شاشة التلفاز في أول كليب لها لفتت أنظار المتابعين بأناقتها واختياراتها الموفقة، وقد حافظت على هذه السمعة حتى الآن.

تشارك بلقيس متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي بصور لإطلالاتها في السهرات والمناسبات الاجتماعية، وقد لاحظنا في تلك الصور أنها تميل إلى ارتداء أزياء المصممين الخليجيين عموماً، مثل :"دار الهنوف" من السعودية، ومجموعة جوليا دوماني من زينة زاكي، كما ظهرت بتصاميم المصممة الإماراتية منى المنصور في أكثر من إطلالة مميزة، أما دار "Labourjoisie" فقد أظهرت بلقيس بإطلالات ملكية جميلة أكثر من مرة.

تتمتع نجمتنا الأنيقة بجسم رشيق وملامح جميلة، مما يجعلها تبدو جميلة في أي ستايل تختاره، ومن هنا نعبر عن إعجابنا بالتجدد والتغيير الذي يطرأ على إطلالات بلقيس بحيث تبقينا متشوقين لإطلالاتها المقبلة.

شاهدي معنا أجمل إطلالات بلقيس في السهرات، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

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