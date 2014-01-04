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"فخرى عبد النور يعرض نتائج الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية ببالى"

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"فخرى عبد النور يعرض نتائج الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية ببالى" "فخرى عبد النور يعرض نتائج الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية ببالى"

كتب : جهاد الطويل السبت 04-01-2014 14:34

يستعرض منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة مساء غدا الاحد مع قيادات الاتحادات ومنظمات الاعمال نتائج الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية والالتزامات الواجبة ومناقشة سبل تعظيم الفائدة التى ستعود على الاقتصاد المصرى

ويشارك فى اللقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك بحضور رؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين.

وسيكون اللقاء عقب اجتماع لمجلس ادارة اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية والتى شاركت فى وضع رؤية مجتمع الاعمال الدولى التى عرضت على الاجتماع الوزارى والتى تهدف الى تيسير التجارة العالمية ومنح ميزات تفضيلية للدول النامية

يشار الى ان اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية منشأة بالقرار الجمهورى رقم 136 لسنة 1974 بهدف تمثيل الكيانات الاقتصادية المصرية فى الغرفة الدولية وتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعات والغرف السياحية والبنوك والتامين، والتعاونيات، بالاضافة الى البنك المركزى، وهيئة قناة السويس ومصر للطيران لضمان التمثيل القطاعى والجغرافى المتكامل.

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