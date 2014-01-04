ضبط طالب انتحل صفة نجل عمه لأداء الامتحان بدلاً عنه بالمنيا

أنتحل طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز مطاي شمال المنيا صفه نجل عمه لإداء الامتحان بدلا عنه فتم اكتشافه بالمصادفه أثناء وقوع مشاجرة بينه وبين طالبين أخرين اثناء إدائهما .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع مشاجرة بمدرسه مطاي الثانويه التجاريه بين كل من طرف اول مصطفي محمد طالب بالصف الثاني التجاري وشقيقه مؤمن بالصف الاول الثانوي التجاري ، “وطرف ثاني” محمود رجب عبد طالب بالصف الثالث الثانوي طرف علي اولويه صعودهم السلم وتبين ان الطرف الثاني حضر لاداء الامتحان بدلا عن نجل عمه مصطفي رمضان بالصف الثاني الثانوي وتم التعرف عليه وتحرير محضراً ضده .