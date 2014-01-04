أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط طالب انتحل صفة نجل عمه لأداء الامتحان بدلاً عنه بالمنيا

Google+ Print
ضبط طالب انتحل صفة نجل عمه لأداء الامتحان بدلاً عنه بالمنيا ضبط طالب انتحل صفة نجل عمه لأداء الامتحان بدلاً عنه بالمنيا

صورة ارشيفية

أنتحل طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز مطاي شمال المنيا صفه نجل عمه لإداء الامتحان بدلا عنه فتم اكتشافه بالمصادفه أثناء وقوع مشاجرة بينه وبين طالبين أخرين اثناء إدائهما .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع مشاجرة بمدرسه مطاي الثانويه التجاريه بين كل من طرف اول مصطفي محمد طالب بالصف الثاني التجاري وشقيقه مؤمن بالصف الاول الثانوي التجاري ، “وطرف ثاني” محمود رجب عبد طالب بالصف الثالث الثانوي طرف علي اولويه صعودهم السلم وتبين ان الطرف الثاني حضر لاداء الامتحان بدلا عن نجل عمه مصطفي رمضان بالصف الثاني الثانوي وتم التعرف عليه وتحرير محضراً ضده .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا