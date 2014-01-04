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باكيتا ينتقد أرضية ملعب بني ياس

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باكيتا ينتقد أرضية ملعب بني ياس باكيتا ينتقد أرضية ملعب بني ياس

انتقد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للشباب أرضية ملعب بني ياس عقب تعادل الفريقين 1-1 في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي.

وقال باكيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "واجه لاعبونا صعوبات شديدة في التحكم بالكرة والتمرير والاستقبال والانطلاق للأمام، واضطر اللاعبون في أحيان كثيرة إلى تغيير أسلوب اللعب، وأحييهم على قدرتهم على التأقلم مع هذه الأرضية التي لا تصلح للعب كرة القدم، وتؤدي إلى إصابة اللاعبين، ولا تساعدهم على إبراز مهاراتهم وإمكاناتهم".

وأضاف "الهدف المبكر الذي أحرزه بني ياس أربك الحسابات، لكن سرعان ما استعاد اللاعبون توازنهم وسهلت المهمة بطرد الحارس محسن الهاشمي".

واستدرك متما "لكن عاب لاعبينا التسرع وعدم الدقة في إنهاء الهجمات بسبب الرغبة الملحة في التهديف، ناهيك عن تألق حارس بني ياس البديل الذي أعتبره رجل المباراة الأول".

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فيديو اليوم السابع