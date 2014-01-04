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بوناميجو: الشارقة لعب أفضل 45 دقيقة في الدوري أمام الجزيرة

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بوناميجو: الشارقة لعب أفضل 45 دقيقة في الدوري أمام الجزيرة بوناميجو: الشارقة لعب أفضل 45 دقيقة في الدوري أمام الجزيرة

أشاد البرازيلي باولو بوناميجو المدير الفني للشارقة بالأداء الذي قدمه فريقه في الشوط الثاني أمام الجزيرة في مباراة الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي التي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل زي كارلوس مهاجم الشارقة هدف التعادل مع الجزيرة في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقال باولو بوناميجو في تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "الشارقة قدم أفضل 45 دقيقة في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وبالتحديد أول 15 دقيقة في المباراة ونصف الساعة الأخير، واستطاع أن يحكم سيطرته على المباراة، وكان الأفضل بشكل عام".

وتابع "لكن أهدى اللاعبون بعض الفرص الحقيقية لفريق الجزيرة، الذي استغلها جيداً في الشوط الأول، لولا ثقة اللاعبين بأنفسهم وهو ما ساعدهم على تحقيق هدف التعادل".

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فيديو اليوم السابع