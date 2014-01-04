رئيس الشعلة: هزازي تجاوز كل الحدود بالبصق على جامع الكرات اليتيم

طالب عبد الرحمن العامر رئيس الشعلة بتدخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل معاقبة إبراهيم هزازي مدافع الاتفاق.

وشهدت مباراة الجولة الـ16 من دوري عبد اللطيف جميل، والتي فاز بها الشعلة 4-0، بعض التصرفات المؤسفة من هزازي.

وقال العامر لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "هزازي تجاوز حدوده تماما، ونرجو أن تتدخل لجنة الانضباط لإيقافه عند حده، لقد قام بين الشوطين باستفزاز يحيى الكعبي لاعب فريقنا، في الممر المؤدي لغرف الملابس وكادت أن تحدث مشكلة".

وتابع "اللاعب تجاوز كل الحدود عندما بصق على الطفل اليتيم المكلف بجمع الكرات، فهذه فضيحة وحرام، هل وصل الحال من لاعب محترف أن يقوم بهذا الفعل، وعلى من؟، على طفل يتيم والله حرام، وأنا مستعد أن أحضر الطفل ليتحدث بالحادثة".

وأتم "شوهد اللاعب يستفز اللاعبين أمام أعين الحكام ولم يحركوا ساكنا، إلى متى ولجنة الانضباط لا تحرك ساكنا، ولا يوجد لها قرار".