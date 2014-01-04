لجنة الانضباط ترفض احتجاج أهلي جدة على مشاركة الراهب مع النصر

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج أهلي جدة على مشاركة حسن الراهب مهاجم النصر في مباراة الفريقين برقم واسم لاعب آخر.

وتغلب النصر على الأهلي 3-1 يوم الأحد في الجولة الـ15 من دوري عبد اللطيف جميل.

ودخل الراهب في الدقيقة 55 والذي يرتدي القميص رقم 99 برقم 24 عند استبداله بزميله محمد السهلاوي قبل قيام سالم العثمان إداري النصر بتدارك الموقف أثناء سير المباراة وإخراج اللاعب وتبديل قميصه.

وقال لجنة الانضباط في بيان رسمي: "بعد إطلاع اللجنة على لائحة الانضباط ودراسة الاحتجاج المقدم من الأهلي من جميع جوانبه النظامية، وبالرجوع إلى تقرير مراقب المباراة، وبعد الدراسة والتأمل للواقعة والاحتجاج المقدم من النادي الأهلي الذي استند فيه إلى أن النصر أحدث مخالفة، تبين للجنة الانضباط أن لاعب النصر رقم 99 هو حسن الراهب مسجل ضمن كشف المباراة، وتعتبر مشاركته قانونية حيث لا تنطبق عليه أي من المخالفات للشخص غير المؤهل قانونيا، وأن ما ذهب إليه النادي المحتج من مخالفة النصر لا تنطبق على الواقعة المشار إليها في الاحتجاج، وأن نظر هذا الاحتجاج من اختصاص اللجنة بموجب اللائحة، تقرر قبول احتجاج الأهلي شكلا ورفضه موضوعا في قرار قابل للاستئناف".