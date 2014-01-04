تجميد أرصدة النادي الأهلي في البنوك بعد امتناعه عن دفع إيجار أرض الجزيرة

أرسلت محافظة القاهرة ظهر اليوم خطابا للنادي الأهلي يفيد بالحجز على رصيد النادي في البنوك، وذلك بعد امتناع النادي عن دفع إيجار أرض الجزيرة والغرامات الناتجه عن الإمتناع، ويصل المبلغ المستحق على النادي الأهلي إلى 18 مليون جنيه.

وذكرت مصادر خاصة لوكالة أنباء “ONA” أن محافظة القاهرة قامت بإخطار الأهلي أكثر من مرة قبل اتخاذ هذا القرار إلا أن إدارة النادي امتنعت عن الدفع.

وأضاف المصدر أن المشكلة في طريقها للحل، بعد اجتماع سيتم بين أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولين بالمحافظة، سيقوم خلالها أعضاء مجلس إدارة الأهلي بدفع مبلغ تحت مسمى “بادرة حسن نية” لإلغاء الحجز على الرصيد، ومن ثم تقسيط باقي المبلغ المستحق للمحافظة