إحالة منسق “قضاة من أجل مصر” للصلاحية لإعلانه نتيجة انتخابات الرئاسة قبل موعدها

أحال المستشار صابر محفوظ رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس لجنة الصلاحية، المستشار وليد شرابي المنسق العام لحركة “قضاة من أجل مصر” إلى الصلاحية، لاتهامهه بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة السابقة قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أحال وليد شرابى و7 قضاة آخرين وهم حازم صالح، عماد أبو هاشم، محمد عطا الله، مصطفى دويدار، أحمد رضوان، عماد البندارى وأيمن يوسف، للجنة التأديب، لاتهامهم بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.