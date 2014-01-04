أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"الشباب" تقرر إسناد أعمال تطوير مراكز شباب الغربية للإنتاج الحربي

Google+ Print
"الشباب" تقرر إسناد أعمال تطوير مراكز شباب الغربية للإنتاج الحربي "الشباب" تقرر إسناد أعمال تطوير مراكز شباب الغربية للإنتاج الحربي

كتب : زياد السويفي منذ 19 دقيقة

قررالمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إسناد أعمال التطوير بالملعبين القانوني والخماسي الموجودين بمركز شباب الجابرية، ومراكز الشباب بمحافظة الغربية، إلى قطاع الإنتاج الحربي، مع استعادة المبلغ الذي تم صرفه مسبقًا للمركز لتنجيل الملعب القانوني، معلنًا أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمركز وافتتاحها في 25 أبريل المقبل مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وكشف عبدالعزيز، أن هناك 5 ملاعب قانونية سيتم إنشاءهم بمراكز شباب الغربية، منهم مركز شباب قطور، ومركز شباب سمنود، ومركز شباب محلة مرحوم، ومركز شباب الدلبشان في كفر الزيات، بالإضافة إلى مركز شباب الجابرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية