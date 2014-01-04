"الشباب" تقرر إسناد أعمال تطوير مراكز شباب الغربية للإنتاج الحربي

كتب : زياد السويفي منذ 19 دقيقة

قررالمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إسناد أعمال التطوير بالملعبين القانوني والخماسي الموجودين بمركز شباب الجابرية، ومراكز الشباب بمحافظة الغربية، إلى قطاع الإنتاج الحربي، مع استعادة المبلغ الذي تم صرفه مسبقًا للمركز لتنجيل الملعب القانوني، معلنًا أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمركز وافتتاحها في 25 أبريل المقبل مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وكشف عبدالعزيز، أن هناك 5 ملاعب قانونية سيتم إنشاءهم بمراكز شباب الغربية، منهم مركز شباب قطور، ومركز شباب سمنود، ومركز شباب محلة مرحوم، ومركز شباب الدلبشان في كفر الزيات، بالإضافة إلى مركز شباب الجابرية.