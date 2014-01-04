محافظ الأقصر يفتتح المدرسة المتضررة من حادث سقوط الطائرة العسكرية

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 10 دقائق

افتتح اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، واللواء عز الدين صالح قائد الفرقة 15 دفاع جوي، مدرسة "محمد عامر" الابتدائية الجديدة بمنطقة المدامود شمال الأقصر، بعد رفع كفاءتها وترميمها إثر تعرض واجهتها للتحطم وحدوث بعد التلفيات بها في حادث سقوط طائرة حربية أثناء عمليات التدريب في شهر أكتوبر الماضي.

وشملت عملية الترميم إصلاح الحوائط المتصدعة وإعادة بنائها وطلائها وإصلاح الدائرة الكهربائية وإحلال وتجديد دورات المياه ورفع كفاءة فصول رياض الأطفال وتطوير المكتبة وحجرة الحاسب الآلي.

وأشاد محافظ الأقصر بالجهود المبذولة لتطويرالمدرسة والسرعة في إصلاح التلفيات وإعادة المدرسة إلى أفضل مما كانت عليه بجهود القوات المسلحة، مثمنًا دور رجال القوات المسلحة التي تعمل دائمًا في صالح المواطن.

كانت طائرة تدريب عسكرية سقطت في نهاية أكتوبر الماضي على عدة منازل ومدرسة في منطقة المدامود بشمال الأقصر، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتهشم عدد من واجهات المنازل.