أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تقصي حقائق 30 يونيو تستمع لشهود عيان حول التهجير القصري وحرق الكنائس

Google+ Print
تقصي حقائق 30 يونيو تستمع لشهود عيان حول التهجير القصري وحرق الكنائس تقصي حقائق 30 يونيو تستمع لشهود عيان حول التهجير القصري وحرق الكنائس

أرشيفية – حرق كنائس

استمعت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، لعدد من شهود العيان علي أحداث دلجا بمحافظة المنياوحرق الكنائس. وقال الدكتور جميل عبيد بباوى، مدير مكتب القاهرة للمركز الدولي لحقوق الإنسان، ان شهود العيان أدلوا بشهادتهم في أحداث دلجا متضمنه شهاداتهم عن واقعه حرق الكنائس ونهب محتوياتها وحرق منازل الأقباط ونهب محلاتهم والاعتداء عليهم بشكل جماعي وتعرضهم للقتل، بجانب التهجير القصري الذي تعرضوا له. وتابع بباوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت،إلي إنهم سلموا اللجنة.

وثائق مصوره لما حدث، بجانب كشف باسماء المتورطين في الوقائع وأشار بيباوي، إلي إن بعض المهجرين عادوا والبعض الآخر لم يستطع العوده لمنازلها، فما زال هناك بعض التهديدات قائمة، مشيراً إلي إن كثير من الاقباط لا يستطيعون الذهاب الي المدارس ، حيث يتعرض الطلبه للاعتداء والتحرش اللفظي مما دفع أحد طلبه المدارس للقفز من أعلي السور تجنبا للخروج من الباب فكسر ذراعة. طالب يوسف أيوب راعي كنيسة قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، بضرورة صرف تعويضات للمضارين من أهالي القرية، جراء أحداث حرق منازل ومحلات عدد من اﻷقباط إبان أحداث العنف المصاحبة لـ30 يونيو.

وقال في تصريحات صحفية عقب سماع شهادته أمام لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض”حتي اﻷن لم تصرف تعويضات للأهالي اﻷقباط المضارين، ونطالب مجلس الوزراء بصرف دفعة عاجلة، وعدم اﻹنتظار حتي إنتهاء اﻹجراءات”. ووصف أيوب التواجد اﻷمني بالقرية بالضعيف، وشدد علي ضرورة تواجد قوات الشرطة بصورة أكبر حفاظا علي أرواح وممتلكات اﻷهالي وأوضح انه حتي اﻷن لم يتم البدء في ترميم الكنائس المحترقة، برغم إعلان جهات كثيرة عن اصلاح الكنائس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا