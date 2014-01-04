افتتاح المؤتمر السادس لأورام الثدي ورباب جعفر تؤكد النانو جولد محل تجارب

قالت الدكتورة رباب جعفر استاذ علاج الاورام بالمعهد القومى للاورام والممثل الإقليمى للجمعية الأوربية للاورام أن الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدى هام جدا ولذلك يجب على السيدات بعد سن الاربعين عمل فحص دورى وهناك علامات منها وجود افرازات غريبة وتغير فى الحجم او لون الجلد.

وأضافت جعفر فى افتتاح المؤتمر الدولى السادس لاورام الثدى والنساء أن تجربة النانو جولد لعلاج الاورام ما زالت محل التجارب ولا يمكن اعتمادها الا بعد الانتهاء من التجارب.

واكد الدكتور هشام الغزالى استاذ علاج الاورام بجامعة عين شمس فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن مصر تستضيف المؤتمر للمرة السادسة ويشارك فى المؤتمر 45 عالم من كبار المتخصصين فى الاورام واساتذة جراحة الاورام والتجميل كما يشرف على المؤتمر 2400 طبيب من مختلف العالم.