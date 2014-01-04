الاثنين.. مؤتمر صحفى عالمى بهيئة الاستعلامات لشرح إجراءات الاستفتاء

تعقد الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرا صحفيا ظهر بعد غد، بمقر الهيئة بمدينة نصر، بمناسبة بدء عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج، بحضور ممثلين للجنة العليا للانتخابات وممثلين من وزارة الخارجية المصرية، وذلك لشرح إجراءات عملية التصويت فى الاستفتاء.

للمزيد من تقارير مصرية :

وزيرا البيئة والإسكان يسيران عكس الاتجاه لافتتاح مشروع بـ"خير الله"

محافظ القاهرة: 154 ألف طالب يؤدون امتحانات الابتدائية بأحياء العاصمة

السلطات السعودية ترحل مصرية هاربة من تنفيذ أحكام إلى القاهرة

إقرأ أيضا :

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها