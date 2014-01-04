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"الصحة": حصول "دار الشفاء" على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات

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"الصحة": حصول "دار الشفاء" على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات "الصحة": حصول "دار الشفاء" على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات

أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان عن حصول مستشفى "دار الشفاء" على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات الصحية للمرة الثانية على التوالى، وذلك وفقا للمعايير المصرية لاعتماد المستشفيات المحدثة فى عام 2013، والمعتمدة من منظمة الاعتماد الدولية ISQUA، وتعد "دار الشفاء" التى حصلت على الاعتماد الأول فى عام 2010 أول مستشفى مصرى يحصل على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات الطبية.

وأشارت الرباط إلى أن نظام الاعتماد من أهم النظم العالمية التى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية مما يعود بالنفع على صحة المواطن والمجتمع، بالإضافة إلى بناء الثقة بين الجهاز الصحى والمواطنين ومراعاة حقوق المرضى وضمان رضائهم عن الخدمة الصحية، كما أن الالتزام بمعايير الأمان وسلامة المرضى تعتبر من أهم المعايير التى يركز عليها برنامج اعتماد الجودة.

ويتميز البرنامج المصرى لاعتماد جودة الخدمات الصحية باشتماله على ثلاثة مراحل وهى المستوى التأهيلى، والمستوى الأساسى للجودة ثم الاعتماد الكلى، وهو ما يشجع كافة المؤسسات الصحية بمصر على الانضمام للبرنامج والتطور التدريجى حتى الوصول إلى مستوى الاعتماد الكلى لجودة الخدمات الصحية.

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