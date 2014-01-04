مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى وقع فى "مقاطعة شينجيانج" بالصين

أدانت مصر بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى "مقاطعة شينجيانج" بالصين، والذى استهدف أحد أقسام شرطة يوم 30 ديسمبر 2013، مما أسفر عن إصابات فى صفوف العديد من رجال الشرطة.

وإذ تعرب مصر عن تعاطفها مع المصابين وأهالى الضحايا الذين استهدفهم ذلك العمل الإرهابى وكافة الأعمال الإرهابية التى وقعت فى الفترة الأخيرة ضد المؤسسات الحكومية الصينية والمدنيين الصينيين من قبل جماعات متطرفة، فإنها تؤكد عن كامل التضامن الرسمى والشعبى مع حكومة وشعب الصين فى التصدى للإرهاب والتطرف ومواجهته بكل حزم.

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