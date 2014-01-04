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وزير الإسكان: أهالى خير الله لجئوا للعشوائية بعد عجز الدولة توفير بدائل

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وزير الإسكان: أهالى خير الله لجئوا للعشوائية بعد عجز الدولة توفير بدائل وزير الإسكان: أهالى خير الله لجئوا للعشوائية بعد عجز الدولة توفير بدائل

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أوضاع المواطنين فى عزبة خير الله، وغيرها من المناطق غير المخططة مسئولية الدولة لأن المواطنين لجأوا للبناء العشوائى حلا لمشكلتهم التى لم توفر لها الدولة حلولا مناسبة.

وأضاف محلب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم السبت، بعزبة خير الله، "نعلم أن هناك قصورا فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ونعلم أن هناك جبالا من المشاكل، ونسعى لحلها والوصول بالخدمة لأفضل مستوى ممكن لأن هذا حق المواطن".

وأوضح محلب، أن كافة وصلات المياه يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، وفى نفس الوقت نطالب أهالينا بعزبة خير الله بالحفاظ على خطوط المياه فكل كسر وتدمير فى أى خط يسبب خسائر لنا كمؤسسات وله كمواطن مستفيد من الخدمة.

وقال وزير الإسكان، إن ارتفاع مناسيب الأرض بالمنطقة لارتفاع الأرض بشكل عام كلف الدولة الكثير ونرجو من أهلنا الحفاظ على هذه الخدمات التى نسعى لاستكمالها بأفضل صورة ممكنة.

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