وزير الإسكان: أهالى خير الله لجئوا للعشوائية بعد عجز الدولة توفير بدائل

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أوضاع المواطنين فى عزبة خير الله، وغيرها من المناطق غير المخططة مسئولية الدولة لأن المواطنين لجأوا للبناء العشوائى حلا لمشكلتهم التى لم توفر لها الدولة حلولا مناسبة.

وأضاف محلب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم السبت، بعزبة خير الله، "نعلم أن هناك قصورا فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ونعلم أن هناك جبالا من المشاكل، ونسعى لحلها والوصول بالخدمة لأفضل مستوى ممكن لأن هذا حق المواطن".

وأوضح محلب، أن كافة وصلات المياه يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، وفى نفس الوقت نطالب أهالينا بعزبة خير الله بالحفاظ على خطوط المياه فكل كسر وتدمير فى أى خط يسبب خسائر لنا كمؤسسات وله كمواطن مستفيد من الخدمة.

وقال وزير الإسكان، إن ارتفاع مناسيب الأرض بالمنطقة لارتفاع الأرض بشكل عام كلف الدولة الكثير ونرجو من أهلنا الحفاظ على هذه الخدمات التى نسعى لاستكمالها بأفضل صورة ممكنة.

للمزيد من تقارير مصرية :

وزيرا البيئة والإسكان يسيران عكس الاتجاه لافتتاح مشروع بـ"خير الله"

محافظ القاهرة: 154 ألف طالب يؤدون امتحانات الابتدائية بأحياء العاصمة

السلطات السعودية ترحل مصرية هاربة من تنفيذ أحكام إلى القاهرة

إقرأ أيضا :

"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء

"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية

الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث

لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات بـ"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور

الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها