"الداخلية": الكشف عن ممول عمليات عنف الإخوان اليوم في نشرة الخامسة على القناة الأولى

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

أكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها ستكشف النقاب عن الممول الرئيسي لعمليات العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان في الشارع المصري، في تقرير سيتم بثه اليوم في نشرة الساعة الخامسة مساءً، على القناة الأولى المصرية.

وجاء في بيان الوزارة، الذي أوردته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "وزارة الداخلية تكشف النقاب عن أحد ممولي جماعة الإخوان الإرهابية، والذي يقوم بتأجير البلطجية وحائزي الأسلحة النارية خلال مسيرات الجماعة.. انتظرونا في تقرير مصور من خلال نشرة الساعة الخامسة اليوم على القناة الأولى والفضائية المصرية"...