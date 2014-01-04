بالصور| "النور" بكفر الشيخ يواصل قوافله الخدمية المجمعة وسط إقبال المواطنين

كتب : كرم القرشي السبت 04-01-2014 13:24

نظم حزب النور بكفر الشيخ، أمس، قافلة طبية بمشاركة مجموعة من الأطباء في مختلف التخصصات، ولم تقتصر خدمات القافلة على الكشف الطبي فقط، ولكن بتوفير الأدوية المطلوبة لجميع التخصصات، وصرفها للمرضى بالمجان.

وصرح الدكتور محمد نافع، وكيل الحزب بكفر الشيخ، أن القافلة تأتي ضمن القوافل الخدمية المجمعة التي ينظمها حزب النور، لتخفيف المعاناة عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.

شارك في القافلة الدكتور مجدي سليم، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور محمد مصطفي خليفة وكيل الحزب بكفر الشيخ، والأستاذ عصام صلاح وكيل الحزب، كما حضر أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين بالمحافظة، بالإضافة إلى أمانة الحزب بمركز بلطيم وبقرية الشهابية، برئاسة حسن عميرة.

وأشاد أهالي القرية بالقافلة الطبية وتواجد الحزب بينهم، وأعربوا عن بالغ سعادتهم، وطالبوا بتكرار هذه الخدمات.

كما أبدى الأطباء المشاركين سعادتهم بهذا الإقبال من المواطنين، وأكدوا أن هذا العمل إنساني تطوعي، وهو جزء من حق الوطن والمواطنين عليهم كأطباء.