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موظف وبائع خضراوات بالسادات يتهمان الإخوان بتحطيم سيارتهم

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موظف وبائع خضراوات بالسادات يتهمان الإخوان بتحطيم سيارتهم موظف وبائع خضراوات بالسادات يتهمان الإخوان بتحطيم سيارتهم

كتب : محمود الحصري وسحر عون السبت 04-01-2014 13:27

تقدم موظف وبائع خضراوات بمدينة السادات، ببلاغيين إلى مركز الشرطة، يتهمان فيه 7 من أعضاء جماعة الإخوان بتحطيم سيارتهم أثناء مسيرة للجماعة، بعد اعتراضهم على ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث السادات بتلقيه بلاغين من كل من: "نبيل مرسي محمد 46 عامًا" موظف بشركة السادات ومقيم المنطقة الرابعة، و"أشرف محمد زكريا، 32 عامًا" بائع خضراوات لتضررهم من 7 من أعضاء بجماعة الإخوان بمدينة السادات لاعتراضهم على ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، فتعدوا على سيارتهم وحطموا زجاجها. تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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