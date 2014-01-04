سياسيون بالبحيرة يطالبون بتحويل مقر الإرشاد إلى متحف لتوثيق جرائم الإخوان

كتب : أحمد حفني السبت 04-01-2014 13:36

طالب عديد من قيادات القوى السياسية بمحافظة البحيرة، تحويل مكتب الإرشاد لتنظيم الإخوان، الكائن بالمقطم، إلى متحف لتوثيق جرائم الإخوان على مدار الـ 80 عامًا السابقين، مقترحين اسم "المتحف الأسود"، ليكون شاهدًا على ممارسات وأفكار الإخوان الشاذة منذ تأسيسها على يد حسن البنا.

عادل محلاب "منسق جبهة 30 يونيو بالبحيرة"، قال لـ:"الوطن"، نحن بصدد تقديم مذكرات للجهات المختصة، للمطالبة بتحويل مكتب الإرشاد الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابي، إلى متحف يقوم بتوثيق جميع الجرائم التي أُرتكبت في حق مصر، على يد الإخوان منذ تأسيسها.

وأشار إلى ضرورة وجود كيان قائم يبرز جرائم الإخوان، ليكون عبرة لمن يأتي من بعدهم ويفكر في هدم مصر، مؤكدًا أن جرائم الإخوان لم تكن وليدة هذه الأيام فقط، مطالبًا بنشر تاريخهم "الأسود" والذي يبدأ منذ تأسيس الجماعة على يد حسن البنا، ومرورًا بتأسيس الجناح العسكري على يد سيد قطب.

ودعا محلاب جميع المفكرين والمؤرخين والصحفيين إلى المساهمة في توثيق جرائم الإخوان على مدار السنوات السابقة، مؤكدًا أن العديد من القوى السياسية تضامنت مع الفكرة، واقترحت اسم "المتحف الأسود" ليكون عبرة لأعضاء التنظيم الإرهابي.

كما أعلنت عديد من المنظمات الحقوقية تضامنها مع الفكرة، وأعلنت أنها ستقوم بتقديم الملفات والمستندات التي تبرز ممارسات الإخوان الإجرامية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد عبد القادر خليف "رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة"، أن الأعضاء بصدد تجهيز ملف كامل يتضمن إنتهاكات الإخوان على المؤسسات والمنشآت العامة، منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن، مؤكدًا أن المنظمة رصدت صورًا وفيدوهات، لأعضاء التنظيم أثناء اقتحامهم العديد من أقسام الشرطة والمحاكم، في أعقاب ثورة يناير، لافتًا إلى أنهم يرحبون بفكرة المتحف الذي يوثق جرائم الإخوان، قائلًا إن أنسب مكان له هو مكتب الإرشاد الخاص بهم،