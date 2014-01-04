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"الشباب" تقرر 2 مليون جنيه لتطوير مركز شباب بالغربية

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"الشباب" تقرر 2 مليون جنيه لتطوير مركز شباب بالغربية "الشباب" تقرر 2 مليون جنيه لتطوير مركز شباب بالغربية

كتب : زياد السويفي السبت 04-01-2014 13:46

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، عن تطوير الوزارة الملعب القانوني الموجود بمركز شباب محلة مرحوم بالغربية، بتكلفة 2 مليون جنيه لتطوير أرضية الملعب بالنجيل الصناعي، وإنارته بشكل جيد، معربًا عن أسفه للحالة التي يوجد عليها الملعب في الوقت الحالي، وسوء أرضيته.

وقال عبدالعزيز: إن "زيارته للغربية اليوم تهدف الوقوف على حالة الإنشاءات المتواجدة بمراكز الشباب بالمحافظة، وإصدار القرارات العاجلة لتطويرها وتوفير ما يلزم لها من أدوات رياضية ودعم للأنشطة"، داعيًا أعضاء مجلس إدارة المركز بالاستفادة من الملعب القانوني بعد تطويره وتقسيمه لأكثر من ملعب خماسي وتأجيره في بعض الأوقات ليدر دخلًا مناسبًا للمركز يستخدم في تطويره بعد ذلك.

يذكر أن الوزير، يزور اليوم، عدد من مراكز شباب محافظة الغربية، بدأها بمركز شباب محلة مرحوم، ويعقبها زيارة مجموعة من المراكز منها "مركز شباب شبرا قاص، ومركز شباب العجيزي، ومركز شباب المحلة الكبرى، ومركز شباب الجعفرية".

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