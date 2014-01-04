غداً..أصالة تستكمل تصوير الموسم الثالث من "صولا"

كتب : محمد عبد الجليل السبت 04-01-2014 13:05

تستكمل المطربة أصالة تصوير الموسم الثالث من برنامجها صولا غدا الأحد الموافق الخامس من يناير الجاري في الإمارات العربية المتحدة في جزيرة السعديات بأبو ظبي، وذلك بعد إجازة قصيرة بمناسبة أعياد رأس السنة، حيث ستقوم بتصوير الحلقات المتبقية من الموسم الثالث، مع مجموعة كبيرة من النجوم، حيث قامت أصالة بتصوير مجموعة من الحلقات في عام 2013 ومع كل من نوال الزغبى، مروان خورى، صابر الرباعى، فارس كرم، عبد الفتاح الجرينى، جنات، إليسا، ملحم بركات، شيرين، احمد جمال، حسام حبيب، احمد سعد وانغام .

وكانت قناة OSN قد بدأت عرض أول حلقاته الجمعة الثالث من يناير، حيث أستضافت أصالة فنان العرب محمد عبده لأول مرة والذي افتتح الحلقة بأغنية يقدمها للمرة الأولى حصرياً لبرنامج "صولا" بعنوان "بس لحظة" من ألبومه الجديد، وقدم بعدها دويتو "تفارقنا السنين" الذي قدمه مع أصالة سابقاً، وشارك في الحلقة كل من نجمة "آراب آيدول" بموسمه الأول المصريّة كارمن سليمان والمايسترو وليد فايد.