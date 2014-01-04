تعرّفي إلى أصول انتعال الكعب العالي

تبدو الأحذية ذات الكعب العالي جذّابة للكثيرات، تتنافس على تصاميمها دور الموضة، وتنتقيها العربيّات خصوصاً لإضفاء الألق على إطلالاتهن.ولكن لارتداء هذا النوع من الأحذية قواعد تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر.

لا يدخل علم "الإتيكيت" في تصميم الحذاء ذاي الكعب العالي، وانّما لارتدائه أصول يجب مراعاتها، أهمّها:

- امشي بطريقة صحيحة عند انتعاله:القدمان مستقيمتان والظهر مشدود، مع البعد عن التأرجح في أثناء السير.

- تجنّبي اظهار كعبه في أثناء الجلوس.وإذا أردت أن تعقدي رجليك، إمتنعي عن تحريكهما.

- إحرصي على أن يكون نظيفاً ولمّاعاً.

- إرتديه في المناسبات التي تستدعي ذلك، وابتعدي عن الأمر في أثناء زيارتك لمريض في المستشفى!

- حقّقي التناسب ما بين زيّك وحذائك:إذا كان لباسك رسمياً يحب أن يتراوح طول كعب حذائك من 8 الى 10 سنتيمرات.

- اقتني حذاءً رسمياً مغلقاً من الأمام بشكل لا يظهر أصابعك، للمناسبات الرسميّة.

- انتبهي أن تكون حاله جيدة، فلا يصدر صوتاً مزعجاً عند طرق الأرض.

- انتبهي الى ارتداء حذاء يتناسب وطول شريكك، تلافياً لأن تسبّبي الإحراج له.

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