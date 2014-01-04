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ضبط عاملين بحوزتهما 9 كيلو “بانجو” وأقراص مخدرة

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ضبط عاملين بحوزتهما 9 كيلو “بانجو” وأقراص مخدرة ضبط عاملين بحوزتهما 9 كيلو “بانجو” وأقراص مخدرة

نبات البانجو المخدر

تمكنت مباحث كفر الشيخ من ضبط عاملين وبحوزتهما 9 كيلو جرام من نبات البانجو وعدد من الأقراص المخدرة، فقعب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز كفر الشيخ من ضبط كل من محمد . أ . س – 24 سنة – عامل – ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، ومحمد . ع . ف –25 سنة – عامل – ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ،وبحوزتهم “كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ” 9 كيلو جرام”، و 188 قرص مخدر, وسلاح أبيض, ومبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع, والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

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