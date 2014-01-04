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حزب المؤتمر يعقد ندوة “نعم لدستور بلدنا” اليوم بشبرا الخيمة بحضور عمرو موسى

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حزب المؤتمر يعقد ندوة “نعم لدستور بلدنا” اليوم بشبرا الخيمة بحضور عمرو موسى حزب المؤتمر يعقد ندوة “نعم لدستور بلدنا” اليوم بشبرا الخيمة بحضور عمرو موسى

عمرو موسي

يعقد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية مؤتمراً جماهيرياً باسم حزب المؤتمر بالتنسيق مع محافظة القليوبية بعنوان “نعم لدستور بلدنا” يوم السبت 4 يناير الساعة 4م بدار الإدارة المحلية – كورنيش النيل بجوار كوبري المظلات بحضور عمرو موسى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور و محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر والربان عمر المختار صميدة نائب أول رئيس حزب المؤتمر واللواء أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر والمهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر وشادي العدل رئيس اتحاد الشباب بالحزب والمهندس حسام الدين علي المتحدث الإعلامي بحزب المؤتمر واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والنائب مصطفى بكري ونخبة من الفنانين والرياضيين على رأسهم الفنان لطفي لبيب والكابتن حسن شحاتة.

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