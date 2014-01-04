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قراءة الروايات تحدث تغييراً فسيولوجياً بالمخ يستمر لعدة أيام

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قراءة الروايات تحدث تغييراً فسيولوجياً بالمخ يستمر لعدة أيام قراءة الروايات تحدث تغييراً فسيولوجياً بالمخ يستمر لعدة أيام

كتب : نادية الدكروري السبت 04-01-2014 10:52

كشفت دراسة نشرت حديثاً بالدورية العلمية " the journal Brain" وجود دليل علي أن قراءة الروايات يمكن أن تحدث تغييراً فسيولوجياً بالمخ يمتد لعدة أيام.

حاول الفريق البحثي للدراسة بقيادة الدكتور جريجوري بيرنز ، مدير مركز الأمريكي " نيوربوليسي" التابع لجامعة إيموري، التوصل لكيفية تأثير قراءة القصص و الروايات علي عمل المخ من خلال عينة الدراسة التي تتمثل في 21 طالب بالجامعة الذين قرأوا رواية " بومبي"، التي تسرد أحداث حقيقية بطريقة خيالية، علي مدار تسعة أيام.

قال بيرنز أنه خلال الأيام الخمسة الأولي من الدراسة خضع المتطوعون لتصوير بالرنين المغناطيسي لفحص وظائف المخ بعد تمضية ليلة في قراءة فصل من الرواية، ولاحظوا وجود تأثيرات علي الفص الأيسر بالمخ المسؤول عن اللغه.

أضاف بيرنز بأن نتائج الدراسة أعطت دليلاً علي أن قراءة الروايات المفضلة يمكن أن تعطي تأثيراً طويل المدي علي بيولوجيا الدماغ.

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